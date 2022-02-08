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Политолог Сосновский: Германия не будет поставлять оружие Украине

Политика
Политолог Сосновский: Германия не будет поставлять оружие Украине
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 февраля. Германия ни в коем случае не будет давать вооружение Украине. Об этом заявил политолог Александр Сосновский.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» подчеркнул, что сейчас на Берлин пытаются давить со всех сторон. При этом сам он предпочитает держать нейтралитет. Европа пытается убедить ФРГ поставлять оружие Киеву, но пока она ограничилась лишь касками.

«Пускай довольствуются пока этим. Что касается всего остального, то здесь я вижу очень мало возможностей и практически невероятной ситуацию, при которой Германия начнет поставлять Украине какое-то вооружение. Даже если речь будет идти о стрелковом оружии. Никто в Германии из военного руководства не желает оказаться в роли того "полезного идиота", который привезет немецкое вооружение, а еще хуже — немецких солдат с вооружением, на территорию той страны, где они много лет тому назад уничтожали, в том числе, мирное население», — отметил Сосновский.

Политолог Сосновский: Германия не будет поставлять оружие Украине
vk.com / Alexander Sosnowski

Он добавил, что в Берлине помнят Вторую мировую войну. Поэтому власти будут всячески противиться поставкам вооружения для Киева.

Ранее стало известно, что глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт исключила вариант поставки немецкого оружия Киеву, мотивируя это тем, что диалог по урегулированию ситуации на Украине продолжается. Министр напомнила о ясной позиции ФРГ, согласно которой Берлин не поставляет оружие в кризисные страны, так как это может еще больше обострить обстановку.

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Все новости / Политика / Политолог Сосновский: Германия не будет поставлять оружие Украине
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