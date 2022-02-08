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Склад мягких игрушек площадью 500 кв. метров загорелся в Красноярске

Происшествия
Склад мягких игрушек площадью 500 кв. метров загорелся в Красноярске
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Красноярск, 8 февраля. Возгорание на складе мягких игрушек, площадь которого составляет 500 кв. метров, произошло в Красноярске. Об этом сообщили в МЧС России.

По имеющимся данным, утром 8 февраля в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горении склада мягких игрушек на проспекте Газеты Красноярский Рабочий, д. 9. Сообщается, что спасатели присвоили пожару второй номер сложности.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было обнаружено, что происходит возгорание на площади 500 квадратных метров», — передает ведомство.

По предварительной информации, пострадавших нет, эвакуация не проводилась, так как в здании не было людей. К ликвидации пожара было привлечено 13 единиц техники и 41 человек.

Ранее стало известно о крупном пожаре во Владивостоке. По словам очевидцев, загорелись расположенные рядом с рынком постройки.

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пожар красноярск склад игрушек
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