Склад мягких игрушек площадью 500 кв. метров загорелся в Красноярске

Красноярск, 8 февраля. Возгорание на складе мягких игрушек, площадь которого составляет 500 кв. метров, произошло в Красноярске. Об этом сообщили в МЧС России.

По имеющимся данным, утром 8 февраля в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горении склада мягких игрушек на проспекте Газеты Красноярский Рабочий, д. 9. Сообщается, что спасатели присвоили пожару второй номер сложности.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было обнаружено, что происходит возгорание на площади 500 квадратных метров», — передает ведомство.

По предварительной информации, пострадавших нет, эвакуация не проводилась, так как в здании не было людей. К ликвидации пожара было привлечено 13 единиц техники и 41 человек.

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