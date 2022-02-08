Пользователи Facebook высказали недовольство высокой ценой хлеба на Украине

Киев, 8 февраля. На Украине цена хлеба достигла рекордного максимума за последние пять лет, что вызвало резкую негативную реакцию среди населения.

Источник сообщает, что сейчас в супермаркетах буханка весом 600 грамм обойдется покупателю почти в 70 рублей (25,9 гривен). Ржаной хлеб в 900 грамм стоит не менее 85 рублей. Украинцы обсудили изменение цен в соцсетях.

«Специально делают, чтобы люди и хлеба не могли купить…» — отреагировала Наталья М.

Владимир М. подчеркнул, что резкий скачок коснулся не только хлеба, но и овощей. Он сомневается, что капуста в Европе подорожала в семь раз.

«Свободная зона торговли с Турцией: мы им пшеницу — они нам муку из нее. Гении!» — написал Валентин Х.

Сергей И. отметил, что у украинцев зато есть тонны железа из США и Великобритании. Население можно накормить и «жавелинами» (американские противотанковые ракетные комплексы — Прим. ред.).

Ранее стало известно, что Минсельхоз России занимается проработкой мер дополнительной поддержки хлебопекарной отрасли и производителей молока с целью недопущения подорожания их продукции. Такая информация размещена на сайте ведомства.