Минздрав не выявил нарушений во время проверки в перинатальном центре в Коломне

Москва, 8 февраля. Комиссия Минздрава Подмосковья сообщила о результатах предварительной проверки в Коломенском перинатальном центре, где в январе объявили голодовку несколько младших медицинских сестер.

Начальник управления планирования и контроля за меддеятельностью в рабочее время Минздрава Подмосковья Оксана Сертакова сообщила, что дела в перинатальном центре обстоят не совсем так, как было отмечено в жалобе

Со слов медсестры Натальи Трухиной, голодовка началась для того, чтобы возвратить численность работников, которая была во время открытия центра. Отмечается, что на одного сотрудника тогда приходилось одно отделение. Объявившая голодовку медработница просит провести индексацию зарплат и разграничение обязанностей сестер и санитарок.

«В обращении речь шла о том, что невыносимые и сложные условия труда, нет возможности уходить на перерывы и недостаточно высокая заработная плата», — цитирует Сертакову телеканал «360».

Также представитель Минздрава отметила, что никаких нарушений при проверке начислений выявлено не было. При графике работы медсестер и их нагрузке 40 тысяч рублей является достаточной суммой.

Ранее жительница деревни Сельга в Карелии объявила голодовку из-за неочищенной от снега дороги. Женщина обратилась к главе Медвежьегорской администрации Максиму Антипову с просьбой расчистить сугробы, чтобы у них с пожилой матерью появилась возможность нормально передвигаться.