Политолог Сосновский указал на нейтралитет ФРГ по отношению к России и Украине

Москва, 8 февраля. Германия в текущей политической ситуации старается отделить экономическую сферу от политики. Об этом заявил политолог Александр Сосновский.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» отметил, что Берлин не желает вставать на какую-либо сторону. Он заинтересован в сотрудничестве со всеми странами.

«Немецкая позиция достаточно ясна. Немцы пытаются отделить свои экономические интересы от неких политических игр. Они действительно считают возню вокруг Украины политической игрой. Для них есть чисто коммерческий интерес в "Северном потоке — 2". Для них есть интерес сохранить взаимоотношения и с Россией, и с Украиной, не портить, по возможности, свои взаимоотношения с европейскими странами и Соединенными Штатами Америки», — подчеркнул политолог.

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Он добавил, что Берлину не удается этого добиться, поскольку на него давят. США хотят остановки «СП-2», а Европа пытается принудить ФРГ поставлять оружие Киеву.

Ранее главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин в интервью для ФАН рассказал, что пока блок НАТО трещит по швам, американцы решили максимально сконцентрировать свои силы на ускользающей из их рук Германии. По его мнению, давление США на ФРГ усилилось по всем фронтам.