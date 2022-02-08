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Осужденный в США Виктор Бут не может связаться с семьей

Общество
Осужденный в США Виктор Бут не может связаться с семьей
wikipedia.org  /  U.S. Government / Общественное достояние

Москва, 8 февраля. Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий наказание в США, больше недели не может связаться с семьей из-за действующих в американских тюрьмах ограничениях, сообщила его жена Алла.

Последний раз, когда Виктор Бут звонил своей супруге, был позапрошлый четверг. С тех пор никаких сообщений от мужа она не получала.

«Как мне объяснили помощники адвоката Виктора в США, в федеральных тюрьмах Америки сейчас локдаун, но он связан не с COVID-19, а с тем, что в одной из федеральных тюрем произошло двойное убийство», — пояснила Алла Бут в интервью РИА Новости.

Она добавила, что в связи с этим в американских тюрьмах временно запрещены визиты и телефонные звонки, кроме контактов с адвокатом.

Адвокат россиянина Стив Зиссу готовит аргументы сразу для нескольких вариантов досрочного освобождения Виктора Бута. Бизнесмен находится в тюрьме по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма.

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