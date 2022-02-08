CNN: Зеленский отметил встречу с главой МИД ФРГ Бербок из-за разногласий по «СП-2»

Киев, 8 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский отменил встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок из-за несогласия с ее позицией по «Северному потоку — 2» и отсутствия военной помощи Киеву, сообщает CNN.

Встреча украинского лидера с Анналеной Бербок была запланирована на минувший понедельник. Немецкий министр заявила, что не смогла провести переговоры, так как в них изначально должен был участвовать глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, но у французской стороны изменились планы.

Ведущий CNN Джейк Тэппер со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщил, что встречу отменил именно Зеленский. По его словам, в Восточной Европе и на Украине Германия все больше воспринимается «как союзник России», а не Запада.

«Президент Зеленский отменил свою встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок из-за того, что та отказалась заявлять, что Германия откажется от газопровода "Северный поток — 2", если Россия совершит вторжение, а также из-за отказа Германии предоставлять Киеву любую военную помощь», — написал в Twitter Тэппер.

Ранее представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон заявила, что процедура сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» будет возобновлена после предоставления набор соответствующих документов. Федеральное сетевое агентство Германии приостановило процесс сертификации 16 ноября 2021 год из-за вопросов организационно-правового характера.