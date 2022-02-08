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Политолог Сосновский сравнил Европу с гитлеровской Германией

Политика
Политолог Сосновский сравнил Европу с гитлеровской Германией
history.com

Москва, 8 февраля. Политика нынешнего Евросоюза сильно напоминает ту, которой когда-то придерживалась гитлеровская Германия. Об этом заявил политолог Александр Сосновский.

В последнее время чиновники из ЕС регулярно ездят на переговоры в Киев и Москву. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» объяснил, с чем это связано.

«Это называется «когда одним жирным тухесом хотят сидеть сразу на двух стульях». Тут уже никак не получится. Они хотят, с одной стороны, показать Киеву: "Ну мы же все-таки демократы, ну вы же в Европу хотите, поэтому мы за вас". С другой стороны, у них этот тухес не железный, он подрагивает. Поэтому, конечно, надо и с Россией сохранить хорошие взаимоотношения. Эта политика умиротворения очень хорошо известна со времен гитлеровской Германии», — отметил Сосновский.

Политолог Сосновский сравнил Европу с гитлеровской Германией
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Он добавил, что Берлин будет говорить Киеву о демократии, о поддержке. Однако уже на следующий день в Москве будет заявлено о планах на «Северный поток — 2» и намерениях его сохранить.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что политика нового канцлера ФРГ Олафа Шольца может обернуться крахом надежд для Украины. По словам эксперта, представитель Берлина приступил к активизации внешнеполитического курса Германии.

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