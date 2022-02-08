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Украинский политолог Романенко считает невыгодными Киеву возможные инициативы Макрона

Политика
Украинский политолог Романенко считает невыгодными Киеву возможные инициативы Макрона
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 8 февраля. Французский лидер Эммануэль Макрон после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным может привести в Киев невыгодные предложения.

Выступление на пресс-конференции с Путиным оказалось бессмысленным и многословным. Об этом написал в Facebook украинский политолог Юрий Романенко.

«Выступление Макрона на пресс-конференции с Путинымм такое же бессмысленное и многословное, как современная французская философия. Макрон к нам привезет европейскую пустоту и предложения Путина», — выразил мнение Романенко.

Ранее Макрон заявил, что скажет украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о необходимости выполнения Минских соглашений на Украине. Он по итогам переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным заявил, что только выполнение Минских соглашений может способствовать урегулированию кризиса на Украине. По его словам, важно сочетать их с переговорами в «нормандском формате».

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путин зеленский макрон
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