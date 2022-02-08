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Володин сообщил о вступлении в силу закона о пожизненном заключении педофилов

Общество
Володин сообщил о вступлении в силу закона о пожизненном заключении педофилов
politexpert.net  /  politexpert.net

Москва, 8 февраля. Закон о пожизненном заключении педофилов вступил в силу, однако необходимо продолжить его доработку. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Пожизненное заключение ждет тех, кто был осужден за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей, отметил политик. Однако, по его словам, существует множество пробелов в законодательстве по этому вопросу, которые нужно решить.

«В этой связи обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести анализ правоприменительной практики вынесения обвинительных приговоров за преступления против детей по статьям УК РФ», — добавил Володин.

Он заявил, что педофилы должны быть наказаны по всей строгости, даже если противоправные действия были совершены впервые. Кроме того, председатель Госдумы сообщил, что будет информировать своих подписчиков о принятых по этому вопросу решениях.

Ранее кандидат медицинских наук главный врач лечебно-реабилитационного центра Ольга Бухановская рассказала о причинах, по которым становятся педофилами.

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володин педофилы пожизненное заключение
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