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Пользователи Facebook раскритиковали западные СМИ за подсчет потерь в украинском кризисе
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Пользователи Facebook раскритиковали западные СМИ за подсчет потерь в украинском кризисе

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 07:17
Политика
Пользователи Facebook раскритиковали западные СМИ за подсчет потерь в украинском кризисе
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 февраля. Британское и американское издания Reuters и New York Times опубликовали материалы, в которых подсчитали человеческие потери в случае, если произойдет «вторжение» на Украину.

По данным информационных агентств, больше всех пострадают жители Донбасса. В ходе кризиса может погибнуть до 50 тыс. человек. Что касается армии, то Россия якобы не досчитается 10 тыс. личного состава, Украина — 25 тыс. Эти статьи вызвали бурную реакцию в российских соцсетях.

«Американцам мало разжигать конфликт, они теперь еще и подсчитывают потери еще неосуществленного вторжения, причем с радостью», — подметил Павел М.

Александр О. прочитал материал и понял, что именно беспокоит Запад. Они опасаются толп украинских беженцев, которые окажутся в Европе.

«В случае войны несколько десятков тысяч граждан, включая руководство Украины, а также руководство националистических группировок, крупного бизнеса и просто отморозков, покинут страну. Я думаю, миллионы украинцев будут рады, если Россия избавит народ Украины от западных марионеток!» — поделился своим мнением Коля Н.

Алексей В. не понял статистику от изданий. Если Россия якобы будет «нападать», то откуда столько потерь среди мирного населения. Это характерная черта украинской армии, а не российской.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов в интервью для ФАН рассказал, что добавление негатива в российско-украинские отношения со стороны Соединенных Штатов может иметь крайне печальные последствия. По его мнению, они через СМИ хотят накачать западное сообщество фейками про «российскую агрессию», чтобы замаскировать свои грязные планы в отношении Украины.

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украина new york times reuters вторжение украинский кризис
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