Бесплатные интернет-ресурсы будут доступны только наличии аккаунта на «Госуслугах»

Москва, 8 февраля. Доступ к бесплатным интернет-ресурсам в России будет предоставляться при наличии аккаунта на портале «Госуслуги».

Операторы связи подготовились к внедрению услуг и пообещали в течение суток бесплатный доступ к социально значимым сайтам. Услуга будет называться «Доступный интернет». Компенсация требований будет производиться из федерального бюджета, так как операторы бесплатно должны прогонять через себя трафик для тех, у кого нет доступа в Сеть.

Ранее сообщалось, что правительство России подготовило постановление, которое позволит подросткам самостоятельно регистрироваться на портале «Госуслуг». Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, подростки в возрасте 14 лет и старше смогут самостоятельно проходить процедуру регистрации на сайте «Госуслуг».