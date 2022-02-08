Власти Индии разрешили начать разработку вакцины от омикрон-штамма

Нью-Дели, 8 февраля. Индийский медицинский регулятор одобрил предложение Института сыворотки Индии по производству вакцины против омикрон-штамма коронавируса.

Вакцина будет создана для ее изучения, тестирования и анализа. Об этом говорится в приказе индийского регулятора.

«Со ссылкой на вашу заявку ознакомьтесь с настоящим разрешением на производство вакцины с наночастицами белка SARS-CoV-2 RS (COVID-19) с рекомбинантным спайковым белком (штамм "Омикрон") для изучения, тестирования и анализа в соответствии с положениями Правил новых лекарств и клинических испытаний 2019 года для производства тестовых партий препарата / лекарств, упомянутых в нем», — сказано в приказе.

Ранее сообщалось, что антитела, вырабатывающиеся после «Омикрона», не помогут защититься от других штаммов коронавируса. К такому выводу пришли ученые из Инсбрукского медицинского университета. Отмечается, что высокий уровень нейтрализующих антител против всех вариантов SARS-CoV-2 наблюдался у вакцинированных добровольцев или заражавшихся ранее другими мутациями.