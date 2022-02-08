Пользователи «ВКонтакте» поддержали речь Лукашенко об агрессии Украины

Москва, 8 февраля. Москва и Минск совместно ответят Киеву в случае, если он начнет атаку на территории Донбасса. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Речь главы республики вызвала бурную реакцию среди россиян. Они выразили свое мнение в соцсети «ВКонтакте».

«Вот такая поддержка как никогда кстати. Если украинцы увидят, что на их агрессию ответит не только лишь одна Россия, но еще и Белоруссия, то желания атаковать у них явно поубавится», — предполагает Геннадий Р.

Андрей А. считает положительной речь Лукашенко. Он рад, что президент Белоруссии занял однозначную позицию в вопросе Донбасса.

«Горе-воякам из Украины кроме котлов на Донбассе ничего не светит!» — подчеркнул Артем Б.

Булат Ж. считает войну в Донбассе крайне серьезной операцией. Чего только стоит само осознание факта, что в Донецк и Луганск будут врываться нацисты со всеми вытекающими последствиями вроде зачисток.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск был готов к тому, что придется вести военные действия на общей границе с Польшей. Кроме этого, он отметил, что страна намерена вооружить МЧС на случай вооруженного конфликта.