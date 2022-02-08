Украинский эксперт Скаршевский раскрыл план Зеленского по Донбассу

Киев, 8 февраля. «План Б» украинского лидера Владимир Зеленского заключается в консервации текущей ситуации относительно Донбасса.

Украинский эксперт Виктор Скаршевский раскрыл планы Зеленского относительно Донбасса. Об этом он рассказал на телеканале «Наш».

«План Б – это просто консервация текущей ситуации и постоянное затягивание этого процесса (мирного урегулирования. — Прим. ФАН). Даже если сейчас что-нибудь подпишут, о чем-нибудь договорятся – кто должен будет принимать эти все законы с украинской стороны? Верховная рада. А примет ли? Конечно же нет», — сказал Скаршевский.

Он добавил, что власти Киева могут списывать отсутствие прогресса на нежелание депутатов принимать поправки в законодательство. В то же время Зеленский со своей партией «Слуга народа» не заинтересованы в реинтеграции Донбасса.

Ранее российский лидер Владимир Путин допустил очередную попытку со стороны Киева решить проблему Донбасса силовым путем. Власти Киева уже два раза пытались решить проблему Донбасса силовым путем, нельзя исключать третий раз. Украина сосредоточила 100-125 тысяч военных на юго-востоке страны.