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Российская сборная опустилась на третье место в медальном зачете Олимпиады в Пекине

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 06:31
Олимпийские игры 2022
Российская сборная опустилась на третье место в медальном зачете Олимпиады в Пекине
Федеральное агентство новостей

Пекин, 8 февраля. Сборная России опустилась на третье место в общем медальном зачете Олимпийских игр в Пекине, уступив китайской и шведской командам.

Медальный зачет после победы в биг-эйре фристайлистки Гу Айлин Эйлээнь возглавили китайские спортсмены. Сборная КНР завоевала три золотые и две серебряные медали. Вторую позицию с тремя золотыми наградами занимает команда Швеции.

Российские спортсмены завоевали по две золотые и бронзовые медали, а также три серебряные награды, что гарантировало команде третье место. Первую награду российской сборной на Олимпийских играх в Пекине принесла лыжница Наталья Непряева . Спортсменка завоевала серебряную медаль в скиатлоне.

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