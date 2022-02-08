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Макрон после длительных переговоров с Путиным отправился на Красную площадь

Политика
Макрон после длительных переговоров с Путиным отправился на Красную площадь
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 8 февраля. Президент Франции Эммануил Макрон после пятичасовых переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным отправился на Красную площадь.

Макрон был в сопровождении французских военных в мундирах и журналистов, также компанию ему составил посол Франции в Москве Пьер Леви. Они прошлись от гостиницы Four Seasons в сторону Собора Василия Блаженного.

Встреча президентов России и Франции прошла в Кремле 7 февраля. Главы государств обсудили ряд актуальных вопросов, в частности, тему напряженности в Европе. Переговоры завершились после пяти часов общения лидеров. После этого Путин и Макрон провели пресс-конференцию, на которой сделали заявления касательно итогов длительных переговоров.

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