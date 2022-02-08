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Минстрой России еще не получил законопроект о похоронном деле

Общество
Минстрой России еще не получил законопроект о похоронном деле
Федеральное агентство новостей  /  Анастасия Алексеева

Москва, 8 февраля. Министерство строительства и ЖКХ РФ не знакомо с новым законопроектом депутатов Госдумы о похоронном деле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители Минстроя в течение нескольких последних лет неоднократно заявляли о необходимости изменений в сфере ритуальных услуг и похоронном деле. При этом практической реализации их инициативы не получали.

Депутаты Госдумы в понедельник разработали законопроект, предполагающий ряд новшеств. Предложения касаются регулирования цен, избавления от недобросовестных игроков и инвентаризации кладбищ.

Пресс-служба Минстроя отмечает, что на данный момент законопроект о похоронном деле в ведомство не поступал. Позиции Минстроя по предложениям депутатов нет: она будет сформирована после ознакомления с документом и прохождения законопроектом всех необходимых регламентов.

Новый законопроект предполагает замену закона «О погребении и похоронном деле», действующего с 1996 года. По мнению разработчиков проекта, оказание похоронных услуг в России стало предпринимательством.

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