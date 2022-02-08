Пользователи Telegram высмеяли речь Кулебы об апокалиптических прогнозах для Украины

Киев, 8 февраля. Украинцам не стоит верить в апокалиптические прогнозы, связанные с якобы «вторжением» России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Киев готов ко всем возможным сценариям. Однако его сограждане имеют иное мнение.

«Горит же у кого-то, вот и все. А выходить из положения придется», — отреагировала Наталья.

Пользователь Алена сравнила правительство с загулявшим мужиком. Он много чего обещал, старается сохранять лицо дома, но при этом втайне пишет любовницам.

«Все готовились к тому, что Россия нападет. Все было на мази, народ мобилизован. А Россия мало того, что ни на кого не нападает, она даже одним глазом посмотреть не хочет», — написал Денис.

Комментатор «Разбойник» призвал сограждан не бояться. Все они отправятся на фронт, а Кулеба тем временем будет писать в соцсетях.

«Народ спокоен, нагнетают такие, как Кулеба и англосаксы», — прокомментировал Серж.

Ранее Кулеба заявил, что Киев за последнее время получил от Запада военную помощь общей стоимостью 1,5 млрд долларов. При этом украина готовится обсуждать с Германией возможность поставок немецкого оружия.