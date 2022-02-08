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Макрон пообещал обсудить с Зеленским вопрос важности выполнения Минских соглашений

Политика
Макрон пообещал обсудить с Зеленским вопрос важности выполнения Минских соглашений
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Москва, 8 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что скажет украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о необходимости выполнения Минских соглашений на Украине.

Макрон по итогам переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным заявил, что только выполнение Минских соглашений может способствовать урегулированию кризиса на Украине. По его словам, важно сочетать их с переговорами в «нормандском формате».

«Мы ожидаем прогресса в этом отношении, и это то, что я намерен обсудить в разговоре с президентом Зеленским», — подчеркнул Макрон.

Президент Франции отметил, что Минские соглашения должны соблюдаться неукоснительно всеми сторонами. Урегулирование конфликта на Украине может быть лишь политическим, уточнил он.

Ранее Путин заявил, что Макрону «непросто придется» во время переговоров в Киеве. По его словам, сторонам предстоит обсудить сложный комплекс вопросов.

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