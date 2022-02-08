Госдеп готов на продолжение диалога с Россией после ее ответа по гарантиям безопасности

Вашингтон, 8 февраля. Вашингтон ожидает продолжения дипломатических контактов с Москвой после получения от нее ответа в рамках диалога по гарантиям безопасности в Европе.

США до сих пор не получили ответа по гарантиям безопасности. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс в ходе регулярного брифинга.

«Наше видение ситуации состоит в том, что, как только (ответ на американский документ по безопасности) будет передан, российская сторона будет готова к дальнейшим дипломатическим атакам. Однако, как я уже сказал, сперва нам необходимо получить ответ», — заявил Прайс.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что озабоченности Москвы по гарантиям безопасности были проигнорированы. Путин назвал политику «открытых дверей» Североатлантического альянса вольной интерпретацией принципов НАТО.