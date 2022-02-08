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Дрожжина и Цивин отказались в суде признавать вину в хищении имущества семьи Баталова

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 05:14
Общество
Дрожжина и Цивин отказались в суде признавать вину в хищении имущества семьи Баталова
pixabay.com  /  qimono

Москва, 8 февраля. Суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о хищении имущества семьи актера Алексея Баталова.

Уголовное дело возбуждено против актрисы Натальи Дрожжиной, ее супруга Михаила Цивина и нотариуса Дмитрия Бублия. В ходе заседания суд отказал в удовлетворении ходатайств стороны защиты возвращении дела прокурору.

Цивин и Дрожжина свою вину в совершении преступления по статье «мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц» не признали. Бублий признал свою вину по статье «злоупотребление полномочиями частным нотариусом», но при этом отверг обвинения в пособничестве в совершении мошенничества.

Родственники покойного актера в сентябре 2020 года обвинили актрису Дрожжину и ее супруга Михаила Цивина в обмане. По их утверждениям, пара провела операции, из-за которых вдова и дочь Баталова лишились квартир и денег.

Российская актриса Мария Голубкина в августе отреагировала на публикацию в СМИ, в которой говорится, что ее отцом якобы является артист Алексей Баталов. Об этом сообщает ФАН.

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