Экипаж атомного крейсера «Адмирал Нахимов» начнет обучение до гонца года

Москва, 8 февраля. Формирование экипажа для тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» начнется в ближайшее время, в него войдет около тысячи человек, сообщили в Минобороны России.

Обучение экипажа в специализированных центрах начнется до конца года. Он будет формироваться из офицеров и матросов всех военных флотов России. В состав экипажа, в том числе, войдут обеспечивающие боевое применение гиперзвуковых комплексов «Циркон» специалисты, сообщает со ссылкой на источники в Минобороны России газета «Известия».

Сам корабль в настоящее время завершает ремонт и модернизацию в Северодвинске. Министр обороны Сергей Шойгу в прошлом году отмечал, что по окончании всех работ российский флот получит оснащенный мощным ударным вооружением корабль с самыми современными противолодочными и зенитными ракетными комплексами.

«Адмирал Нахимов» стал третьим в серии крейсеров проекта 1144 «Орлан». Корабль построили в 1987 году. Решение о его полной модернизации было принято в 2013 году. После завершения работ «Адмирал Нахимов» станет одним из самых мощных в мире ударных кораблей.

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