Канье Уэст почистил страницу в Instagram с критическими постами в адрес Ким Кардашьян

Лос-Анджелес, 8 февраля. Рэпер Канье Уэст удалил посты на своей странице в Instagram, в которых он публично критиковал свою бывшую жену Ким Кардашьян. Звездная пара не нашла взаимопонимания относительно воспитания детей.

Музыкант выложил в соцсетях несколько постов, адресованных его экс-супруге. Ему не понравилось, что его восьмилетняя дочь Норт сидит в TikTok. Кроме того, хип-хоп исполнитель был недоволен тем фактом, что Ким не позволила ему взять с собой детей в Чикаго. Звездный отец хотел сводить дочерей и сыновей на баскетбольный матч.

«Постоянные нападки Канье на меня в интервью и в социальных сетях на самом деле более вредны, чем любой TikTok. Как родитель, который является основным опекуном для наших детей, я делаю все возможное, чтобы защитить нашу дочь, а также позволяю ей выражать свои творческие способности в той среде, в которой она желает, под присмотром взрослых, потому что это приносит ей счастье», — писала Кардашьян.

facebook.com / Kim Kardashian West

Судя по всему, после публичной перепалки Канье предпочел не продолжать конфликт. Он стер все публикации в адрес своей бывшей жены и больше не комментировал воспитание детей.

Ранее стало известно, что новая возлюбленная Уэста актриса Джулия Фокс продолжает получать от него дорогостоящие подарки. Очередной презент за 10 тысяч долларов музыкант преподнес своей избраннице в день ее рождения.