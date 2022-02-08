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Представитель Эрдогана Калын: здоровье президента в порядке после заражения «Омикроном»

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 04:11
Политика
Представитель Эрдогана Калын: здоровье президента в порядке после заражения «Омикроном»
ФБА «Экономика сегодня»

Анкара, 8 февраля. Состояние президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после заражения омикрон-штаммом в порядке, заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

Глава государства, по его словам, дает указания, чтобы избежать сбоев в работе. О заражении штаммом коронавируса «Омикрон» сообщил сам Эрдоган. Он отметил, что болезнь протекает легко.

«Мы разговаривали два с половиной часа назад, с нашим президентом все в порядке. Он дает необходимые указания, чтобы не было сбоев в работе», — подчеркнул Калын.

Ранее официальный представитель президента Турции заявил, что визит российского лидера Владимира Путина в Анкару находится на стадии подготовки. Он сообщил, что дата будет озвучена в ближайшие дни.

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