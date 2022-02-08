Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 февраля 05:22
05:18
Политика
Макрон пообещал обсудить с Зеленским вопрос важности выполнения Минских соглашений
05:11
Происшествия
Сильный пожар тушат рядом с рынком во Владивостоке
05:09
Политика
Госдеп готов на продолжение диалога с Россией после ее ответа по гарантиям безопасности
05:08
Общество
Дрожжина и Цивин отказались в суде признавать вину в хищении имущества семьи Баталова
05:08
Армия
Экипаж атомного крейсера «Адмирал Нахимов» начнет обучение до гонца года
04:34
Происшествия
Появились кадры с места гибели дворника на Большом Сампсониевском в Петербурге
04:31
Шоу-бизнес
Канье Уэст почистил страницу в Instagram с критическими постами в адрес Ким Кардашьян
04:25
Происшествия
Коммунальщики сбросили лед с крыши на голову жителя Петербурга
04:11
Политика
Представитель Эрдогана Калын: здоровье президента в порядке после заражения «Омикроном»
04:11
Общество
Четверо сторонников ИГ из колонии в Ставропольском крае получили длительные сроки
Все новости

Четверо сторонников ИГ из колонии в Ставропольском крае получили длительные сроки

Общество
Четверо сторонников ИГ из колонии в Ставропольском крае получили длительные сроки
pixabay.com  /  Arek Socha

Ставрополь, 8 февраля. Четверо осужденных в Ставропольском крае получили сроки за терроризм. Об этом сообщает Южный окружной военный суд.

Суд установил, что в мае 2020 заключенный Ахмед Мусалаев вступил в «Исламское государство»1 (террористческая организация, запрещена в России). Он уговорил присоедениться к ней троих заключенных — Гасана Магомедова, Саида Мажаева и Ахмеда Токаева.

Осужденные создали в колонии террористическую ячейку. Ей руководил Мусалиев, который докладывал обо всем куратору в Сирии. Остальные вербовали новых сторонников из числа заключенных и собирали средства на нужды ячейки.

Суд приговорил Муслаева к 17 годам лишения свободы, Токаева — к 13,5 года. Магомедов и Мажаев получили по 12,5 года.

Ранее решением Южного окружного военного суда член террористического сообщества, действующего на территории одной из ИК в Калмыкии, получил восемь лет колонии строгого режима. Заключенный вступил в организацию в период с апреля 2015 года по февраль 2017 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Четверо сторонников ИГ из колонии в Ставропольском крае получили длительные сроки
исламское государство терроризм заключенные
Комментировать