Четверо сторонников ИГ из колонии в Ставропольском крае получили длительные сроки

Ставрополь, 8 февраля. Четверо осужденных в Ставропольском крае получили сроки за терроризм. Об этом сообщает Южный окружной военный суд.

Суд установил, что в мае 2020 заключенный Ахмед Мусалаев вступил в «Исламское государство»1 (террористческая организация, запрещена в России). Он уговорил присоедениться к ней троих заключенных — Гасана Магомедова, Саида Мажаева и Ахмеда Токаева.

Осужденные создали в колонии террористическую ячейку. Ей руководил Мусалиев, который докладывал обо всем куратору в Сирии. Остальные вербовали новых сторонников из числа заключенных и собирали средства на нужды ячейки.

Суд приговорил Муслаева к 17 годам лишения свободы, Токаева — к 13,5 года. Магомедов и Мажаев получили по 12,5 года.

Ранее решением Южного окружного военного суда член террористического сообщества, действующего на территории одной из ИК в Калмыкии, получил восемь лет колонии строгого режима. Заключенный вступил в организацию в период с апреля 2015 года по февраль 2017 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.