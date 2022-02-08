Прайс отказался комментировать сообщения о размещении комплексов THAAD на Украине

Вашингтон, 8 февраля. Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс не стал комментировать публикации СМИ о возможности размещения американских противоракетных комплексов THAAD на Украине.

Ранее стало известно, что Киев обратился к Вашингтону с просьбой разместить под Харьковом несколько комплексы THAAD. Так, руководство США воздержалось от каких-либо комментариев по этому вопросу.

«Я не стану комментировать гипотетические или необъявленные шаги», — сказал Прайс.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение этих систем противовоздушной обороны под Харьковом станет еще одним шагом в сторону дестабилизации обстановки.