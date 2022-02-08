Киев, 8 февраля. Украинский премьер Денис Шмыгаль и глава немецкого министерства иностранных дел Анналена Бербок провели переговоры на территории Киева, во время которых обсудили вопросы по обороне, энергобезопасности и экономике.

Министр иностранных дел Германии 7 и 8 февраля находится на территории Украины в рамках рабочего визита. Пресс-центр киевских властей заявил, что Шмыгаль во время беседы с Бербок отметил важную роль противодействия якобы «гибридным угрозам» со стороны Москвы. На фоне этого премьер Украины добавил, что Россия якобы может использовать трубопровод «Северный поток — 2» в качестве энергетического оружия против Европы.

Однако Россия уже много раз сообщала, что газопровод, против которого активно выступают Киев и Вашингтон, выгоден для Европы. Москва также призывает перестать упоминать проект в контексте политизации.

Берлин рассмотрит все варианты санкций в отношении России, включая ограничения против «СП-2». Об этом заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.