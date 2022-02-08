Аналитики издания VSiN назвали сборную России по хоккею фаворитом на Олимпиаде

Пекин, 8 февраля. Российская национальная команда по хоккею является фаворитом на Олимпийских играх. Соответствующим мнением поделились специалисты американского издания VSiN.

Эксперт VSiN написали, что отечественные хоккеисты являются главными претендентами на награду высшей пробы на Играх. По мнению специалистов издания, сборная Алексея Жамнова имеет сильный состав. Аналитики газеты также утверждают, что немаловажную роль играет и опыт выступления некоторых россиян в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Также к лидерам на Олимпийских играх эксперты отнесли сборные Швеции и Канады. Меньше всех шансов на триумф в хоккейном турнире, по мнению экспертов, имеет китайская команда. Соревнование среди мужчин начнется 9 февраля. Россия начнет свой путь к медалям игрой против сборной Швейцарии.

Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова ранее назвала своих фаворитов на Олимпиаде в Пекине. По ее словам, она болеет за лыжника Александра Большунова.