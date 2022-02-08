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Phys.org: климатические изменения нанесут «ошеломляющий» удар по США

Общество
Phys.org: климатические изменения нанесут «ошеломляющий» удар по США
pixabay.com

Вашингтон, 8 февраля. Рост населения и глобальное потепление нанесут большой ущерб США к середине XXI века, сообщает со ссылкой на опубликованное в Nature Climate Change исследование портал Phys.org.

Согласно прогнозам ученых, потепление приведет к росту ущерба от наводнений в США на 25%. В настоящее время страна ежегодно теряет от этого природного явления 32 миллиарда долларов. Основная тяжесть этого бремени ляжет на представителей беднейших слоев населения.

«Риск подтоплений на Западе уже неприемлемо высок. Изменение климата и рост населения угрожают значительно увеличить потери от этих катаклизмов», — подчеркнул профессор по гидрологии Пол Бейтс.

Ученые считают, что от катаклизмов к середине столетия будут страдать порядка семи миллионов американцев. Самый значительный ущерб будет нанесен жителям Восточного побережья США, заключили исследователи.

Ранее автор болгарской газеты «Труд» Румяна Генадиева предупредила, что в ближайшие 100 лет США и Евросоюз может ждать распад. Болгарская колумнист назвала в числе стран, которым грозит скорое исчезновение, Испанию.

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сша глобальное потепление изменения климата
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