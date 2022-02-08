Путин: Макрону «непросто придется» во время переговоров в Киеве

Москва, 8 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон столкнется со сложностями на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве, ему «непросто придется». Соответствующее заявление сделал глава РФ Владимир Путин.

Россия, по его словам, будет принимать собственные решения по итогам встречи Макрона и Зеленского. Путин также отметил, что они с французским коллегой договорились провести телефонные переговоры после его встречи с главой Украины.

«Это сложный комплекс (вопросов. — Прим. ред.), поэтому столько часов и разговаривали… и завтра господину президенту (Франции. — Прим. ред.), я понимаю, там легких вопросов нет, ему непросто придется и в Киеве. Но мы договорились, что после консультаций с руководством Украины мы тоже созвонимся и получим какую-то обратную связь, что украинское руководство сегодняшнее считает для себя приемлемым, что неприемлемым, как оно собирается двигаться», — сообщил российский лидер по итогам переговоров Москвы и Парижа.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном прошли в деловом ключе.