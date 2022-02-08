Минсельхоз расширит посевные площади под овощи в 2022 году

Москва, 8 февраля. Министерство сельского хозяйства России ожидает рекордного за последние годы урожая овощей «борщевого набора», поэтому собирается расширить их посевные площади. Информация об этом следует из федерального проекта по развитию овощеводства в стране.

Согласно прогнозам, площади под картофель вырастут почти на 7%, до 298,7 тыс. га. Посевные под остальные овощи (свекла, морковь, лук, капуста) увеличатся почти на 8%, до 196,6 тыс. га, передают «Известия». При этом данные изменения касаются исключительно крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных производителей.

«Наращивание производства овощей является одной из ключевых задач обеспечения продовольственной безопасности страны. В текущем году прогнозируется расширение посевных площадей под основными овощными культурами и картофелем в организованном секторе, что будет способствовать наращиванию их производства и обеспечению стабильной ценовой ситуации на этом рынке», — отметили в Минсельхозе.

Также ведомство подчеркнуло, что расширение посевных площадей увеличит урожай: 7,2 млн т картофеля и 5,7 млн т других овощей открытого грунта. А в целом общий урожай в 2022 году может составить 13 млн т овощей, что соответствует показателю 2019 года. Кроме того, это может стать фактором снижения цен овощи на рынке.

Ранее стало известно, что Минсельхоз России вместе с Минпромторгом и ФАС разработают перечень продуктов для торговых сетей, на которые будет распространяться торговая наценка до 5%.