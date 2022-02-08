Fox News упрекнул демократов в лицемерии после нарушения коронавирусных ограничений

Вашингтон, 8 февраля. Представители Демократической партии США неоднократно выступали за ношение средств индивидуальной защиты. Однако в Сети регулярно появляются фото и видео, на которых политики находятся в окружении людей без масок. Об этом пишет Fox News.

Американцы высказывают недовольство из-за жестких коронавирусных ограничений. В частности, им не нравятся правила, установленные в школах. Несмотря на то, что дети слабо подвержены заражению COVID-19, их заставляют носить маски.

«Эта напряженность вновь вспыхнула, когда демократа из Джорджии Стейси Абрамс видели сидящей со школьниками без маски. Реакция была быстрой, и многие обвинили кандидата в губернаторы от Демократической партии в особенно жестоком лицемерии», — отметил автор.

Hanging out at SoFi Stadium today! pic.twitter.com/XfotiRLGz9 — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) January 31, 2022

Чуть ранее легенда баскетбола Мэджик Джонсон опубликовал в Сети снимок, на котором он стоял рядом с несколькими демократами Калифорнии, включая мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти. На фото политики также стояли без масок. Позже они утверждали, что сняли СИЗ только в этот момент. Однако видеоматериалы с матча показали, что чиновники не использовали маски.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующее американское руководство сумело уничтожить страну за один год. К числу проблем он отнес хаотичный вывод американских войск из Афганистана, рост уровня инфляции, распространение коронавируса и ситуацию на границе.