Билли Айлиш прервала концерт ради помощи фанату

Лос-Анджелес, 8 февраля. Американская певица Билли Айлиш остановила концерт, чтобы помочь фанату, нуждающемуся в медицинской помощи.

Выступление исполнительницы прошло в городе Атланта, штат Джорджия. В Сеть попало видео, снятое фанатами. На нем видно, как Билли останавливает музыку, включает свет, а затем спешит в конец сцены, чтобы поговорить напрямую с поклонником, который, как она заметила, с трудом дышал.

В ролике слышно, как артистка спрашивает человека, нужен ли ему ингалятор. Она попросила толпу разойтись, чтобы пострадавшему было чем дышать. Затем она обратилась к своей команде, чтобы кто-нибудь принес прибор для дыхания. Все это время Айлиш наблюдала, как поклонник получает медицинскую помощь.

Last night @billieeilish stopped her show in Atlanta to give a fan an inhaler. ????????????



???? @morehonestt pic.twitter.com/LOc9jT9zEN — Everything Georgia (@GAFollowers) February 6, 2022

«Я жду, пока люди будут в порядке, до тех пор я не продолжу», — заявила певица.

Параллельно она вела беседу с фанатом, пытаясь его успокоить. Когда ему стало легче, и его жизни ничто не угрожало, Билли продолжила выступление.

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