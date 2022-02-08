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Шоу-бизнес
Билли Айлиш прервала концерт ради помощи фанату
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Билли Айлиш прервала концерт ради помощи фанату

Шоу-бизнес
Билли Айлиш прервала концерт ради помощи фанату
Pr Scr youtube.com

Лос-Анджелес, 8 февраля. Американская певица Билли Айлиш остановила концерт, чтобы помочь фанату, нуждающемуся в медицинской помощи.

Выступление исполнительницы прошло в городе Атланта, штат Джорджия. В Сеть попало видео, снятое фанатами. На нем видно, как Билли останавливает музыку, включает свет, а затем спешит в конец сцены, чтобы поговорить напрямую с поклонником, который, как она заметила, с трудом дышал.

В ролике слышно, как артистка спрашивает человека, нужен ли ему ингалятор. Она попросила толпу разойтись, чтобы пострадавшему было чем дышать. Затем она обратилась к своей команде, чтобы кто-нибудь принес прибор для дыхания. Все это время Айлиш наблюдала, как поклонник получает медицинскую помощь.

«Я жду, пока люди будут в порядке, до тех пор я не продолжу», — заявила певица.

Параллельно она вела беседу с фанатом, пытаясь его успокоить. Когда ему стало легче, и его жизни ничто не угрожало, Билли продолжила выступление.

Ранее певица Дженнифер Лопес поделилась подробностями отношений с актером Беном Аффлеком. По словам актрисы, она чувствует себя счастливой рядом с 49-летним возлюбленным и рада, что у их истории появился второй шанс.

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