Билли Айлиш прервала концерт ради помощи фанату

Лос-Анджелес, 8 февраля. Американская певица Билли Айлиш остановила концерт, чтобы помочь фанату, нуждающемуся в медицинской помощи.

Выступление исполнительницы прошло в городе Атланта, штат Джорджия. В Сеть попало видео, снятое фанатами. На нем видно, как Билли останавливает музыку, включает свет, а затем спешит в конец сцены, чтобы поговорить напрямую с поклонником, который, как она заметила, с трудом дышал.

В ролике слышно, как артистка спрашивает человека, нужен ли ему ингалятор. Она попросила толпу разойтись, чтобы пострадавшему было чем дышать. Затем она обратилась к своей команде, чтобы кто-нибудь принес прибор для дыхания. Все это время Айлиш наблюдала, как поклонник получает медицинскую помощь.

Last night @billieeilish stopped her show in Atlanta to give a fan an inhaler. ????????????



