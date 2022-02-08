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Путин о российских компаниях в Мали: от местных властей никаких замечаний не поступало

Политика
Путин о российских компаниях в Мали: от местных властей никаких замечаний не поступало
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 8 февраля. Власти Мали не высказывали замечаний относительно коммерческой деятельности российских компаний в стране, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства провел в понедельник переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, на которых, в том числе, обсуждалась ситуация в Мали. Об этом Путин сообщил на пресс-конференции по итогам встречи.

По его словам, российское государство не имеет ничего общего с работающими в Мали компаниями. Однако замечаний относительно их деятельности руководство африканской стороны не высказывало, отметил Путин.

«Насколько нам известно, от руководства Мали никаких замечаний относительно коммерческой деятельности этих компаний не высказывалась», — заявил Путин.

Президент уточнил, что российские компании имеют коммерческие интересы в Мали и «договариваются с местным руководством». Однако российское государство никакого отношения к этому не имеет, подчеркнул Путин.

Ранее в Мали прошли митинги, участники которых несли национальные и российские флаги, портреты малийского лидера Ассими Гоита и президента РФ Владимира Путина, а также композитора Рихарда Вагнера. Последний появился скорее всего из-за публикаций о появлении в Мали российских инструкторов, которых французская пресса причисляет к «ЧВК Вагнера».

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