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Компания Microsoft тестирует секретные возможности Windows 11

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 02:00
Наука
Компания Microsoft тестирует секретные возможности Windows 11
pixabay.com

Вашингтон, 8 февраля. Корпорация Microsoft начала тестировать новые функции Windows 11, которые она еще публично не анонсировала. Об этом сообщило интернет-издание The Verge со ссылкой на источники в компании.

Разработчики добавили стикеры для обоев рабочего стола, которые часто есть в мессенджерах. Сообщается, что их можно будет редактировать.

Кроме того, корпорация намерена вернуть режим планшета, который пропал из Windows 11. По информации инсайдера, у панели задач появится возможность настраивать автоматическое скрытие при использовании устройства в качестве планшета.

Также источник заявил, что появится новый раздел настроек: во вкладке «Экологичность» будут включены рекомендации по энергосбережению и возможности вторичной переработки устройства.

Нововведения пока недоступны большинству тестирующих Windows 11, а Microsoft еще не сообщала об их разработке. В скором времени компания запустит программу полноценного тестирования.

Ранее сотрудник Microsoft Дэвид Гайер, отвечающий за функциональность Windows Update, дал рекомендации по обновлению компьютера. Он отметил, что владельцам ПК на Windows следует держать устройство включенным около восьми часов для корректного обновления ОС.

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