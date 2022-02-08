Пентагон исключил наращивание сил России у восточного фланга НАТО

Вашингтон, 8 февраля. Вашингтон не увидел усиления России в восточных районах, куда были переброшены дополнительные силы Североатлантического альянса.

Множество российских военных по-прежнему сосредоточены у украинских границ. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга.

«Никаких специфических или дополнительных угроз от России восточному флангу НАТО нет», — сказал Джон Кирби.

Он добавил, что США все также видят большое скопление российского контингента на российско-украинской границе, а также границе с Белоруссией. Кроме того, Вашингтон не знает конкретных планов российского лидера Владимира Путина относительно Донбасса.

Россия неоднократно отрицала обвинения Украины и Запада в якобы «агрессивных действиях». Москва подчеркивает, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивает, что Россия перемещает войска по своей территории на свое усмотрение.

Ранее Путин раскритиковал политику «открытых дверей» НАТО. Российский лидер назвал политику «открытых дверей» Альянса вольной интерпретацией принципов НАТО со стороны США и некоторых других государств.