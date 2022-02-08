Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 февраля 02:20
02:16
Шоу-бизнес
Билли Айлиш прервала концерт ради помощи фанату
02:15
Политика
Путин о российских компаниях в Мали: от местных властей никаких замечаний не поступало
02:00
Политика
Евреи все помнят: Олег Лурье о запрете поставок израильского оружия на Украину
02:00
Наука
Компания Microsoft тестирует секретные возможности Windows 11
01:57
Политика
Пентагон исключил наращивание сил России у восточного фланга НАТО
01:32
Политика
Путин спросил французского журналиста о желании воевать с Россией
01:28
Политика
Путин жестом поманил Макрона в отдельную комнату после пресс-концеренции
01:18
Политика
Путин назвал госпереворот источником власти на Украине
01:16
Политика
Путин: победителя в конфликте НАТО и РФ не будет
01:14
Политика
Путин считает, что Киев вновь попытается решить проблему Донбасса силой
Все новости

Пентагон исключил наращивание сил России у восточного фланга НАТО

Политика
Пентагон исключил наращивание сил России у восточного фланга НАТО
wikipedia.org  /  Carol M. Highsmith / Public Domain

Вашингтон, 8 февраля. Вашингтон не увидел усиления России в восточных районах, куда были переброшены дополнительные силы Североатлантического альянса.

Множество российских военных по-прежнему сосредоточены у украинских границ. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга.

«Никаких специфических или дополнительных угроз от России восточному флангу НАТО нет», — сказал Джон Кирби.

Он добавил, что США все также видят большое скопление российского контингента на российско-украинской границе, а также границе с Белоруссией. Кроме того, Вашингтон не знает конкретных планов российского лидера Владимира Путина относительно Донбасса.

Россия неоднократно отрицала обвинения Украины и Запада в якобы «агрессивных действиях». Москва подчеркивает, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивает, что Россия перемещает войска по своей территории на свое усмотрение.

Ранее Путин раскритиковал политику «открытых дверей» НАТО. Российский лидер назвал политику «открытых дверей» Альянса вольной интерпретацией принципов НАТО со стороны США и некоторых других государств.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Пентагон исключил наращивание сил России у восточного фланга НАТО
нато пентагон силы
Комментировать