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Путин спросил французского журналиста о желании воевать с Россией

Политика
Путин спросил французского журналиста о желании воевать с Россией
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 8 февраля. Если Украина вступит в НАТО и захочет «вернуть» Крым силовым путем, может начаться военный конфликт России с членами Альянса, в том числе с Францией, предупредил президент РФ Владимир Путин.

На пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном глава государства ответил на вопрос французского журналиста о том, собирается ли Россия вторгаться на Украину.

Президент напомнил, что в доктринальных документах Киева Москва названа противником, а «возвращение Крыма» возможно военным путем. В случае вступления Киева в блок будет возможна военная конфронтация между Россией и НАТО, предупредил Путин.

«А вы ходите воевать с Россией? Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсов. Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией?» — порекомендовал президент России.

Ранее Путин заявил, что озабоченности Москвы по гарантиям безопасности были проигнорированы. Глава государства назвал политику «открытых дверей» Североатлантического альянса вольной интерпретацией принципов НАТО.

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