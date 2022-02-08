Путин жестом поманил Макрона в отдельную комнату после пресс-концеренции

Москва, 8 февраля. Российский президент Владимир Путин позвал за собой главу Франции Эммануэля Макрона после пресс-конференции по итогам встречи.

Российско-французские переговоры шли в Кремле пять часов. Пресс-конференция продлилась еще час.

Путин решил не отпускать Макрона и после общения с журналистами жестами позвал за собой. РИА Новости публикует видеозапись момента завершения встречи лидеров с прессой.

Ранее Путин высоко оценил переговоры с Макроном в Кремле. Он назвал состоявшиеся переговоры содержательными и полезными.