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Путин жестом поманил Макрона в отдельную комнату после пресс-концеренции

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 01:28
Политика
Путин жестом поманил Макрона в отдельную комнату после пресс-концеренции
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 8 февраля. Российский президент Владимир Путин позвал за собой главу Франции Эммануэля Макрона после пресс-конференции по итогам встречи.

Российско-французские переговоры шли в Кремле пять часов. Пресс-конференция продлилась еще час.

Путин решил не отпускать Макрона и после общения с журналистами жестами позвал за собой. РИА Новости публикует видеозапись момента завершения встречи лидеров с прессой.

Ранее Путин высоко оценил переговоры с Макроном в Кремле. Он назвал состоявшиеся переговоры содержательными и полезными.

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