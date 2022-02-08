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Путин назвал госпереворот источником власти на Украине

Политика
Путин назвал госпереворот источником власти на Украине
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 февраля. Россия считает госпереворот источником власти на Украине с 2014 года.

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Переговоры состоялись в Кремле 7 февраля.

Ранее Путин посчитал возможными некоторые идеи Макрона относительно Украины. Российский лидер назвал некоторые идеи французского коллеги Эммануэля Макрона вполне возможными, чтобы положить их в основу дальнейших шагов по Украине. Путин обозначил дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине.

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