Москва, 8 февраля. Россия считает госпереворот источником власти на Украине с 2014 года.

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Переговоры состоялись в Кремле 7 февраля.

Ранее Путин посчитал возможными некоторые идеи Макрона относительно Украины. Российский лидер назвал некоторые идеи французского коллеги Эммануэля Макрона вполне возможными, чтобы положить их в основу дальнейших шагов по Украине. Путин обозначил дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине.