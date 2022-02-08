Путин: победителя в конфликте НАТО и РФ не будет

Москва, 8 февраля. Победителя в случае конфликта между Североатлантическим альянсом и Россией не будет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Российский лидер прокомментировал вариант развития событий, при котором Украина как член НАТО попытается «вернуть» Крым. Он подчеркнул, что победителей не будет.

«Ну вы понимаете или нет? Европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Победителей не будет», — отметил Путин.

Ранее Владимир Путин отметил, что НАТО приближается к российским границам, чего РФ, наоборот, не делает. Кроме того, глава государства заявил, что союзницы Альянса считают себя вправе «немножко поучить» Москву, где и как ей размешать вооруженные силы.