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Путин считает, что Киев вновь попытается решить проблему Донбасса силой
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Путин считает, что Киев вновь попытается решить проблему Донбасса силой

Политика
Путин считает, что Киев вновь попытается решить проблему Донбасса силой
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 8 февраля. Российский лидер Владимир Путин допустил очередную попытку со стороны Киева решить проблему Донбасса силовым путем.

Власти Киева уже два раза пытались решить проблему Донбасса силовым путем, нельзя исключать третий раз. Украина сосредоточила 100-125 тысяч военных на юго-востоке страны. Об этом Путин заявил по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее Путин на пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой ответил поговоркой на нежелание Украины следовать Минским соглашениям. Он подчеркнул, что альтернативы документу нет.

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Все новости / Политика / Путин считает, что Киев вновь попытается решить проблему Донбасса силой
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