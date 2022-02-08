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Путин: Украина взяла курс на демонтаж Минских соглашений

Политика
Путин: Украина взяла курс на демонтаж Минских соглашений
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 8 февраля. Власти Украины взяли курс на демонтаж Минских соглашений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер выступил на пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны обсуждали вопросы безопасности и ситуацию вокруг Украины.

«По-моему, всем очевидно, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж минских договоренностей», — указал Путин.

Российский лидер отметил, что подвижек по таким принципиальным вопросам, как конституционная реформа, амнистия, местные выборы, правовые аспекты особого статуса Донбасса, не наблюдается. По его словам, до сих пор не закреплена в украинском законодательстве формула Штайнмайера.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о безальтернативности Минских соглашений для Украины. Киев не имеет никакого альтернативного выхода из ситуации на юго-востоке Украины, подчеркнул он.

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