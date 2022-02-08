Макрон обеспокоился заявлением Лукашенко о ядерном оружии в Белоруссии

Москва, 8 февраля. Французский президент Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность президента Белоруссии Александра Лукашенко про ядерное оружие в стране.

Макрон заявил, что обеспокоен словами Лукашенко относительно ядерного оружия в Белоруссии, однако российский лидер Владимир Путин успокоил его на этот счет. Об этом Макрон заявил по итогам переговоров с Путиным в Кремле.

Ранее президент Франции сообщил о возможности найти путь мира для Европы. Макрон заявил, что в данный момент всем необходимо найти путь мира и стабильности в Европе. По словам президента Франции, сейчас для этого есть все возможности и время.