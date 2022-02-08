Путин заявил о продолжении накачки Украины оружием НАТО

Москва, 8 февраля. Члены НАТО продолжают накачивать оружием Украину, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что обсудил этот вопрос на переговорах с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Глава государства отметил, что дискуссия с президентом Франции длилась почти шесть часов. На пресс-конференции по итогам переговоров Путин отметил, что страны-участницы НАТО направляют на Украину военных специалистов и инструкторов.

«Сами же страны члены-участницы НАТО под аккомпанемент продолжают накачивать Украину современными видами вооружения, выделяют существенные финансовые ресурсы для модернизации украинской армии», — сообщил Путин.

В Москве завершились переговоры президента России с французским лидером. Соответствующей информацией поделился пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Переговоры начались 7 февраля в 18:33 по московскому времени.

Ранее президент России отмечал, что у сторон накопилось большое число вопросов, которые можно и необходимо обсуждать в формате личной беседы. До начала разговора Путин подчеркнул, что Франция прикладывает усилия для разрешения украинского кризиса.