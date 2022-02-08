Путин поговоркой ответил на нежелание Киева выполнять Минские соглашения

Москва, 8 февраля. Российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном ответил поговоркой на нежелание Украины следовать Минским соглашениям.

Путин и Макрон на встрече в Кремле обсудили вопросы по безопасности. Стороны коснулись ситуации вокруг Украины, а также выполнения Минских соглашений.

«Нравится не нравится — терпи, моя красавица, надо исполнять», — отметил Путин.

Путин подчеркнул, что альтернативы документу нет.

Ранее Путин заявил, что Москва не увидела учета трех ключевых требований в ответе Запада на предложения по безопасности. Также это относится к вопросу нерасширения НАТО на восток.