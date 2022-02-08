Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 февраля 02:19
02:16
Шоу-бизнес
Билли Айлиш прервала концерт ради помощи фанату
02:15
Политика
Путин о российских компаниях в Мали: от местных властей никаких замечаний не поступало
02:00
Политика
Евреи все помнят: Олег Лурье о запрете поставок израильского оружия на Украину
02:00
Наука
Компания Microsoft тестирует секретные возможности Windows 11
01:57
Политика
Пентагон исключил наращивание сил России у восточного фланга НАТО
01:32
Политика
Путин спросил французского журналиста о желании воевать с Россией
01:28
Политика
Путин жестом поманил Макрона в отдельную комнату после пресс-концеренции
01:18
Политика
Путин назвал госпереворот источником власти на Украине
01:16
Политика
Путин: победителя в конфликте НАТО и РФ не будет
01:14
Политика
Путин считает, что Киев вновь попытается решить проблему Донбасса силой
Все новости

Путин поговоркой ответил на нежелание Киева выполнять Минские соглашения

Политика
Путин поговоркой ответил на нежелание Киева выполнять Минские соглашения
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 8 февраля. Российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном ответил поговоркой на нежелание Украины следовать Минским соглашениям.

Путин и Макрон на встрече в Кремле обсудили вопросы по безопасности. Стороны коснулись ситуации вокруг Украины, а также выполнения Минских соглашений.

«Нравится не нравится — терпи, моя красавица, надо исполнять», — отметил Путин.

Путин подчеркнул, что альтернативы документу нет.

Ранее Путин заявил, что Москва не увидела учета трех ключевых требований в ответе Запада на предложения по безопасности. Также это относится к вопросу нерасширения НАТО на восток.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Путин поговоркой ответил на нежелание Киева выполнять Минские соглашения
украина путин минские соглашения макрон
Комментировать