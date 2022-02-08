Путин указал на движение НАТО к России

Москва, 8 февраля. Россия не двигается к НАТО, но Альянс приближается к российским границам, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В Кремле завершились переговоры Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном. Соответствующей информацией поделился ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Переговоры начались 7 февраля в 18:33 по московскому времени.

На пресс-конференции после переговоров глава государства отметил, что НАТО придвинула свою военную инфраструктуру вплотную к границам России. Члены блока считают себя вправе «немножко поучить» Москву, где и как ей размешать вооруженные силы, указал российский лидер.

Путин также отметил, что озабоченности Москвы по гарантиям безопасности были проигнорированы. Российский лидер уточнил, что в ходе переговоров с Макроном обсуждались вопросы безопасности. Путин назвал политику «открытых дверей» Североатлантического альянса вольной интерпретацией принципов НАТО.