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Путин предупредил о конфликте с НАТО в случае вступления Украины в Альянс и нападения на Крым

Политика
Путин предупредил о конфликте с НАТО в случае вступления Украины в Альянс и нападения на Крым
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 8 февраля. Президент России Владимир Путин предостерег Украину от вступления в НАТО и нападения на Крым.

Если Украина вступит в Североатлантический альянс и нападет на российский Крым, то между Россией и НАТО случится конфликт. Об этом Путин заявил по итогам переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Ранее Путин назвал непонятной позицию НАТО по перемещению российских войск внутри страны. Остается непонятным, почему перемещения российских войск внутри страны пытаются выдать за угрозу соседним государствам, заявил он.

Москву пытаются успокоить тем, что Североатлантический альянс якобы является мирным оборонительным союзом. Однако в военной стратегии НАТО Россия обозначена противником.

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