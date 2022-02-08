Путин продолжит сотрудничество с Макроном в некоторых сферах

Москва, 8 февраля. Российский лидер Владимир Путин договорился продолжать сотрудничество со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Сотрудничество продолжится в сферах политики, экономики и культурно-гуманитарной. Об этом Путин рассказал по итогам переговоров с Макроном.

Ранее Путин назвал непонятной позицию НАТО по перемещению российских войск внутри страны. Остается непонятным, почему перемещения российских войск внутри страны пытаются выдать за угрозу соседним государствам, заявил он. Москву пытаются успокоить тем, что Североатлантический альянс якобы является мирным оборонительным союзом, однако в военной стратегии НАТО Россия обозначена противником.