Путин посчитал возможными некоторые идеи Макрона относительно Украины

Москва, 8 февраля. Российский лидер Владимир Путин назвал некоторые идеи французского коллеги Эммануэля Макрона вполне возможными, чтобы положить их в основу дальнейших шагов по Украине.

Путин обозначил дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил по итогам встречи с Макроном, прошедшей в Кремле.

«Надеемся, что обговоренные сегодня вещи Макрон обсудит и в Киеве, посмотрим, как пройдет его встреча там — договорились по итогам созвониться и обсудить», — сказал президент России.

Он добавил, что Украина взяла курс на демонтаж минских договоренностей. Путин отметил, что передвижение российских войск по территории страны используется НАТО как недобросовестный повод для накачивания Украины оружием. Также он указал на игнорирование Киевом возможностей мирного урегулирования в Донбассе.

Ранее Путин раскритиковал политику «открытых дверей» НАТО. Российский лидер назвал политику «открытых дверей» Альянса вольной интерпретацией принципов организации со стороны США и некоторых других государств.